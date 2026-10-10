Semana da Criança reúne diversão em creche municipal de Nova Iguaçu

Semana da Criança reúne diversão em creche municipal de Nova IguaçuDivulgação
Ao longo dos cinco dias, os alunos participaram de experiências diferentes, preparadas pela unidade para estimular a criatividade, a interação e o aprendizado. A programação também marcou a apresentação dos trabalhos desenvolvidos durante o bimestre, com foco nas estações do ano e no folclore brasileiro.
O encerramento aconteceu nesta sexta-feira (9), com uma festa que reuniu as crianças e seus familiares, fortalecendo os laços entre a comunidade escolar e as famílias.
Para a secretária municipal de Educação, Virgínia Rocha, iniciativas como essa valorizam o brincar como parte essencial do desenvolvimento infantil e ampliam as oportunidades de convivência entre os alunos.
“O brincar é parte fundamental do desenvolvimento e da aprendizagem na primeira infância. Quando a escola cria momentos como estes, a criança não apenas se diverte, mas também estimula o pensamento, desenvolve a coordenação motora e fortalece a socialização e a capacidade de conviver com o outro”, destacou.
“Reunir os pais e responsáveis nessas atividades tornou tudo ainda mais especial. É muito bonito ver a comunidade escolar participando e fazendo parte dessas memórias que as crianças vão levar para a vida”, afirmou.
Segundo a diretora da creche, Alzira de Farias, a aproximação entre as famílias e a comunidade escolar faz parte da rotina da unidade. Ao final de cada bimestre, a creche promove atividades com os responsáveis para envolvê-los no cotidiano das crianças.
“Temos um histórico de participação dos pais aqui conosco, pois convidamos as famílias para participar da nossa rotina. Ações como essa são fundamentais para estreitar os laços”, explicou.
Folclore e estações do ano também fazem parte do aprendizado
Além das brincadeiras, a programação foi planejada para integrar diversão e conteúdo pedagógico. De acordo com a diretora, as atividades abordaram as estações do ano e elementos da cultura popular brasileira, com a apresentação de personagens como o Boto, a Iara, o Saci-Pererê, a Vitória-régia, o Boitatá e o Curupira.
A professora da Educação Infantil Carolina Condack explicou que as propostas também contribuíram para o desenvolvimento de habilidades importantes nessa fase, como a coordenação motora fina, a psicomotricidade, a coletividade e a criatividade.
“Trouxemos os personagens do folclore para eles conhecerem e desenvolvemos as questões psicomotoras, a coordenação motora fina, a coletividade e a pintura, tudo isso nos trabalhos que eles fizeram. Eles amaram, foi uma graça. Toda vez que trazíamos um personagem novo, eles ficavam felizes. Conseguimos trabalhar a criatividade e as cores”, contou.
“Foi uma semana muito especial para todos nós, especialmente para as crianças. A creche trouxe muitas atividades legais, e o Cabelo Divertido foi o mais aguardado. Meu filho quis vir com o cabelo verde e adorou”, comemorou.
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