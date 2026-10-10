Semana da Criança reúne diversão em creche municipal de Nova Iguaçu - Divulgação

Semana da Criança reúne diversão em creche municipal de Nova IguaçuDivulgação

Publicado 10/10/2026 11:46

Creche Municipal Antônio Pinheiro Magalhães, em Cabuçu, Nova Iguaçu, durante a Cabelos coloridos, penteados criativos, aventuras na cozinha, pijamas, fantasias e um piquenique ao ar livre fizeram parte da rotina dos alunos daAntônio Pinheiro Magalhães, em Cabuçu, Nova Iguaçu, durante a Semana da Criança . Realizada entre os dias 5 e 9 de outubro, a programação reuniu atividades lúdicas e momentos de convivência em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro.

Semana da Criança reúne diversão em creche municipal de Nova Iguaçu Divulgação



Ao longo dos cinco dias, os alunos participaram de experiências diferentes, preparadas pela unidade para estimular a criatividade, a interação e o aprendizado. A programação também marcou a apresentação dos trabalhos desenvolvidos durante o bimestre, com foco nas estações do ano e no folclore brasileiro. Ao longo dos cinco dias, os alunos participaram de experiências diferentes, preparadas pela unidade para estimular a criatividade, a interação e o aprendizado. A programação também marcou a apresentação dos trabalhos desenvolvidos durante o bimestre, com foco nas estações do ano e no folclore brasileiro.

Entre as atividades, o Cabelo Divertido incentivou a criatividade por meio de penteados; o Mestre Cuca proporcionou experiências relacionadas ao preparo de alimentos; e a Festa do Pijama levou para o ambiente escolar um clima de descontração. Já o Piquenique à Fantasia uniu o faz de conta à convivência, com os alunos vestidos de diferentes personagens e temas.

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O encerramento aconteceu nesta sexta-feira (9), com uma festa que reuniu as crianças e seus familiares, fortalecendo os laços entre a comunidade escolar e as famílias. O encerramento aconteceu nesta sexta-feira (9), com uma festa que reuniu as crianças e seus familiares, fortalecendo os laços entre a comunidade escolar e as famílias.

Brincadeiras que estimulam o desenvolvimento



Para a secretária municipal de Educação, Virgínia Rocha, iniciativas como essa valorizam o brincar como parte essencial do desenvolvimento infantil e ampliam as oportunidades de convivência entre os alunos.



“O brincar é parte fundamental do desenvolvimento e da aprendizagem na primeira infância. Quando a escola cria momentos como estes, a criança não apenas se diverte, mas também estimula o pensamento, desenvolve a coordenação motora e fortalece a socialização e a capacidade de conviver com o outro”, destacou.

A secretária também ressaltou a importância da participação dos responsáveis nas atividades escolares.



“Reunir os pais e responsáveis nessas atividades tornou tudo ainda mais especial. É muito bonito ver a comunidade escolar participando e fazendo parte dessas memórias que as crianças vão levar para a vida”, afirmou.

Semana da Criança reúne diversão em creche municipal de Nova Iguaçu Divulgação



Segundo a diretora da creche, Alzira de Farias, a aproximação entre as famílias e a comunidade escolar faz parte da rotina da unidade. Ao final de cada bimestre, a creche promove atividades com os responsáveis para envolvê-los no cotidiano das crianças.



“Temos um histórico de participação dos pais aqui conosco, pois convidamos as famílias para participar da nossa rotina. Ações como essa são fundamentais para estreitar os laços”, explicou.



Folclore e estações do ano também fazem parte do aprendizado



Além das brincadeiras, a programação foi planejada para integrar diversão e conteúdo pedagógico. De acordo com a diretora, as atividades abordaram as estações do ano e elementos da cultura popular brasileira, com a apresentação de personagens como o Boto, a Iara, o Saci-Pererê, a Vitória-régia, o Boitatá e o Curupira.



A professora da Educação Infantil Carolina Condack explicou que as propostas também contribuíram para o desenvolvimento de habilidades importantes nessa fase, como a coordenação motora fina, a psicomotricidade, a coletividade e a criatividade.



“Trouxemos os personagens do folclore para eles conhecerem e desenvolvemos as questões psicomotoras, a coordenação motora fina, a coletividade e a pintura, tudo isso nos trabalhos que eles fizeram. Eles amaram, foi uma graça. Toda vez que trazíamos um personagem novo, eles ficavam felizes. Conseguimos trabalhar a criatividade e as cores”, contou. Segundo a diretora da creche, Alzira de Farias, a aproximação entre as famílias e a comunidade escolar faz parte da rotina da unidade. Ao final de cada bimestre, a creche promove atividades com os responsáveis para envolvê-los no cotidiano das crianças.“Temos um histórico de participação dos pais aqui conosco, pois convidamos as famílias para participar da nossa rotina. Ações como essa são fundamentais para estreitar os laços”, explicou.Além das brincadeiras, a programação foi planejada para integrar diversão e conteúdo pedagógico. De acordo com a diretora, as atividades abordaram as estações do ano e elementos da cultura popular brasileira, com a apresentação de personagens como o Boto, a Iara, o Saci-Pererê, a Vitória-régia, o Boitatá e o Curupira.A professora daCarolina Condack explicou que as propostas também contribuíram para o desenvolvimento de habilidades importantes nessa fase, como a coordenação motora fina, a psicomotricidade, a coletividade e a criatividade.“Trouxemos os personagens do folclore para eles conhecerem e desenvolvemos as questões psicomotoras, a coordenação motora fina, a coletividade e a pintura, tudo isso nos trabalhos que eles fizeram. Eles amaram, foi uma graça. Toda vez que trazíamos um personagem novo, eles ficavam felizes. Conseguimos trabalhar a criatividade e as cores”, contou.

Mãe de Gabriel Sampaio, de 3 anos, aluno da Educação Infantil, Yasmin Sampaio destacou a importância de acompanhar de perto as experiências vividas pelo filho na creche. Para ela, a semana foi aguardada com expectativa pelas crianças e pelas famílias.



“Foi uma semana muito especial para todos nós, especialmente para as crianças. A creche trouxe muitas atividades legais, e o Cabelo Divertido foi o mais aguardado. Meu filho quis vir com o cabelo verde e adorou”, comemorou.