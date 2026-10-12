As inscrições estão abertas e poderão ser realizadas até as 16h59 do dia 27 de outubroDivulgação
De acordo com o Edital de Seleção de Pessoal nº 004/2026, são oferecidas quatro vagas para Especialista em Recursos Hídricos, com remuneração bruta de R$ 7.657,36, e uma vaga para Especialista Administrativo, com salário de R$ 5.804,68. As oportunidades têm carga horária de 40 horas semanais e contrato com duração de 12 meses.
As inscrições estão abertas e poderão ser realizadas até as 16h59 do dia 27 de outubro, por meio de formulário disponibilizado pela AGEVAP. O edital completo também está disponível nos canais oficiais da AGEVAP e do Comitê Guandu.
Já para Especialista Administrativo, são aceitas graduações em áreas como Administração, Ciências Contábeis, Economia, Gestão Pública, Gestão Financeira, Logística e Secretariado, entre outras. As inscrições estão disponíveis em: https://www.agevap.org.br/selecao-de-pessoal
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.