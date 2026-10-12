As inscrições estão abertas e poderão ser realizadas até as 16h59 do dia 27 de outubro - Divulgação

As inscrições estão abertas e poderão ser realizadas até as 16h59 do dia 27 de outubroDivulgação

Publicado 12/10/2026 12:09





De acordo com o Edital de Seleção de Pessoal nº 004/2026, são oferecidas quatro vagas para Especialista em Recursos Hídricos, com remuneração bruta de R$ 7.657,36, e uma vaga para Especialista Administrativo, com salário de R$ 5.804,68. As oportunidades têm carga horária de 40 horas semanais e contrato com duração de 12 meses.



As inscrições estão abertas e poderão ser realizadas até as 16h59 do dia 27 de outubro, por meio de formulário disponibilizado pela AGEVAP. O edital completo também está disponível nos canais oficiais da AGEVAP e do Comitê Guandu.

A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP) abriu processo seletivo simplificado para a contratação temporária de cinco profissionais que atuarão junto ao Comitê Guandu-RJ na região da Baixada Fluminense De acordo com o Edital de Seleção de Pessoal nº 004/2026, são oferecidas quatro vagas para Especialista em Recursos Hídricos, com remuneração bruta de R$ 7.657,36, e uma vaga para Especialista Administrativo, com salário de R$ 5.804,68. As oportunidades têm carga horária de 40 horas semanais e contrato com duração de 12 meses.As inscrições estão abertas e poderão ser realizadas até as 16h59 do dia 27 de outubro, por meio de formulário disponibilizado pela AGEVAP. O edital completo também está disponível nos canais oficiais da AGEVAP e do Comitê Guandu.

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