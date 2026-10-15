Os filhotes foram recolhidos pelas equipes da secretaria e encaminhados a uma clínica de recuperação de animais silvestres - Divulgação

Os filhotes foram recolhidos pelas equipes da secretaria e encaminhados a uma clínica de recuperação de animais silvestresDivulgação

Publicado 15/10/2026 09:16



Cinco filhotes de gambá-de-orelha-preta, espécie também conhecida como saruê, foram resgatados na última semana em Belford Roxo, na Baixada Fluminense . A ação foi realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), após solicitações de moradores que encontraram os animais.

Os filhotes foram recolhidos pelas equipes da secretaria e encaminhados a uma clínica de recuperação de animais silvestres, em Vargem Pequena, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. No local, receberão acompanhamento especializado até apresentarem condições de desenvolvimento e, futuramente, serem devolvidos ao habitat natural.



Segundo a secretária municipal de Meio Ambiente, Flávia Marques, a presença de gambás em áreas urbanas tende a aumentar durante a primavera, período de reprodução da espécie. Nessa época, os animais podem circular por ruas, quintais e residências em busca de alimento e abrigo.



A secretária destacou que os gambás desempenham um papel importante no equilíbrio ambiental e não representam ameaça às pessoas quando respeitados. Ela também orientou a população a não tentar capturar, ferir ou matar os animais.



Saiba como agir ao encontrar um animal silvestre



Moradores que encontrarem gambás ou outros animais silvestres dentro de casa ou em vias públicas devem evitar qualquer contato direto e solicitar o apoio de equipes especializadas.

Em Belford Roxo, o resgate pode ser solicitado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade pelo WhatsApp da Linha Verde, no número (21) 98179-4507. Também é possível acionar o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193, a Guarda Municipal ou o Centro Municipal de Controle de Zoonoses, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde.



Enquanto aguardam a chegada dos profissionais, os moradores devem manter distância segura e, quando possível, isolar a área onde o animal foi encontrado, sem tentar manuseá-lo.

A orientação busca evitar acidentes e garantir que os animais sejam recolhidos de maneira adequada, preservando tanto a segurança da população quanto a integridade da fauna silvestre.