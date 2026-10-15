A intervenção incluiu a implantação de aproximadamente 20 quilômetros de tubulações e a instalação de quatro sistemas de bombeamento - Divulgação

A intervenção incluiu a implantação de aproximadamente 20 quilômetros de tubulações e a instalação de quatro sistemas de bombeamentoDivulgação

Publicado 15/10/2026 09:27



Cerca de 30 mil moradores de Belford Roxo, na Baixada Fluminense , foram beneficiados por obras de ampliação do abastecimento realizadas pela concessionária Águas do Rio. As intervenções incluíram a instalação de aproximadamente 20 quilômetros de tubulações e quatro sistemas de bombeamento para melhorar a pressão e a distribuição de água no bairro São Francisco de Assis.

Entre os locais atendidos está a Creche Municipal Professora Tatiene Santos da Silva, que passou a receber água diretamente da rede pública após quase duas décadas de dependência de caminhões-pipa. A mudança permite maior regularidade no fornecimento para atividades como preparo de refeições, limpeza dos espaços e cuidados com as crianças.



A gestora da unidade, Fernanda Carvalho, relatou que a ligação era aguardada pela comunidade escolar. Segundo ela, o abastecimento pela rede trouxe mais tranquilidade para manter o funcionamento da creche. A coordenadora Jaqueline Martins também destacou a importância do serviço para o atendimento às crianças e suas famílias.



Creche recebe projeto de educação ambiental



Além das melhorias na infraestrutura, a unidade passou a participar do programa Saúde Nota 10, desenvolvido pela Águas do Rio. A iniciativa promove atividades educativas sobre uso consciente da água, saneamento básico, saúde e preservação ambiental.



As ações são voltadas às crianças e utilizam atividades lúdicas para incentivar hábitos de consumo responsável. A proposta também busca levar as informações às famílias, ampliando a conscientização sobre a importância da água e dos cuidados com o meio ambiente.



Segundo o diretor-executivo da concessionária, Samuel Augusto, a ampliação da rede contribui para o funcionamento de serviços essenciais, como escolas e unidades de atendimento à população, além de melhorar as condições de abastecimento das comunidades.



Concessionária informa investimentos de R$ 6,4 bilhões



De acordo com a Águas do Rio, desde o início de suas operações, em 2021, foram investidos R$ 6,4 bilhões nos municípios atendidos pela empresa, que integra o grupo Aegea.



Nesse período, aproximadamente 3,5 milhões de pessoas foram beneficiadas por obras de modernização dos sistemas de abastecimento. A concessionária também informa que mais de 1,9 mil quilômetros de redes de água foram implantados ou substituídos em sua área de atuação.



As intervenções em Belford Roxo fazem parte desse conjunto de melhorias, com foco na ampliação da distribuição de água e no atendimento a regiões que enfrentavam dificuldades de abastecimento.