A Prefeitura de Belford Roxo anunciou que as filas de espera para exames de ultrassonografia e ressonânciaDivulgação
Belford Roxo anuncia fim das filas de ultrassom e ressonância
Mutirão 'Sua Vez' já realizou mais de 3 mil ressonâncias magnéticas e centenas de ultrassonografias no município
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Dupla é presa em Belford Roxo por suspeita de roubo a motoristas
Investigação aponta que motoristas eram ameaçados com armas e forçados a liberar acesso a contas bancárias
Obras de abastecimento de água beneficiam moradores de Belford Roxo
Foram instalados 20 quilômetros de tubulações e quatro sistemas de bombeamento na região
Cinco filhotes de gambá são resgatados em Belford Roxo
Animais foram encontrados por moradores e encaminhados para uma unidade especializada no Rio
Centro de Qualidade de Vida de Belford Roxo apresenta bons números após inauguração
Unidade atende moradores com serviços voltados à saúde, atividades físicas e controle da obesidade
Operações em Belford Roxo terminam com prisões com auxílio de drones
Ações no Shangrilá resultaram também em apreensão de drogas, armas e materiais do tráfico
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