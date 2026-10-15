A Prefeitura de Belford Roxo anunciou que as filas de espera para exames de ultrassonografia e ressonância - Divulgação

A Prefeitura de Belford Roxo anunciou que as filas de espera para exames de ultrassonografia e ressonânciaDivulgação

Publicado 15/10/2026 10:23



Prefeitura de Belford Roxo anunciou que as filas de espera para exames de ultrassonografia e ressonância magnética foram zeradas no município. O resultado foi divulgado no último fim de semana e atribuído ao programa “Mutirão Sua Vez”, criado em agosto deste ano para acelerar a realização de procedimentos médicos na rede municipal de saúde.

Segundo a administração municipal, a iniciativa já possibilitou a realização de mais de três mil ressonâncias magnéticas e centenas de ultrassonografias. O programa foi desenvolvido para atender pacientes que aguardavam agendamento, reduzindo o tempo de espera e organizando a demanda por exames.



O atendimento é feito por uma central da Prefeitura, responsável por entrar em contato com os moradores cadastrados por meio de ligações telefônicas ou mensagens pelo WhatsApp. Durante a comunicação, os pacientes recebem informações sobre a data, o horário e o local onde deverão comparecer para realizar o procedimento.



Atendimento também ocorre aos fins de semana



Para ampliar a capacidade de realização dos exames, unidades de saúde do município também passaram a funcionar aos fins de semana. A medida integra a estratégia de atendimento aos pacientes que aguardam procedimentos solicitados pela rede pública.



Apesar do anúncio sobre o fim das filas de ultrassonografia e ressonância magnética, o Mutirão Sua Vez continuará com ações voltadas à organização dos agendamentos e à ampliação do acesso aos serviços de saúde.



A Prefeitura orienta os moradores que ainda aguardam exames a ficarem atentos às ligações e mensagens da central de atendimento, responsável por informar os detalhes dos agendamentos. De acordo com a administração municipal, o objetivo é manter o atendimento à demanda por exames e evitar o acúmulo de novos pedidos, garantindo a continuidade dos serviços oferecidos à população.