Prefeitura de Belford Roxo retirou lixo de terreno abandonado que era utilizado para descarte de resíduosDivulgação

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Aline Martins
Um terreno abandonado que vinha sendo utilizado para descarte irregular de lixo passou por uma operação de limpeza no bairro Santa Maria, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O serviço foi realizado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, na Avenida Joaquim da Costa Lima, próximo à Escola Municipal Manoel Gomes.
A área, localizada na altura do número 3331, não possui muro nem calçada e acumulava grande quantidade de resíduos. Segundo a Prefeitura, a situação representava risco à saúde pública devido à possibilidade de proliferação de ratos, baratas e mosquitos, além da formação de chorume, que pode contaminar o solo.
Durante todo o dia, equipes municipais trabalharam na retirada do material descartado e na capina da vegetação que ocupava o terreno. A operação contou com máquinas e caminhões para recolher o lixo acumulado.
Terreno receberá barreiras para impedir novos descartes
Após a limpeza, a Secretaria de Serviços Públicos pretende instalar tapumes reforçados com pneus para dificultar o acesso à área e evitar que o espaço volte a ser utilizado como depósito irregular de resíduos.
O secretário municipal de Serviços Públicos, Christiano Pontes, acompanhou os trabalhos e destacou a necessidade de colaboração dos moradores para impedir o acúmulo de lixo em terrenos e vias públicas. Segundo ele, a população deve utilizar as lixeiras disponibilizadas pelo município e respeitar os dias de coleta para o descarte dos resíduos domésticos.
A medida busca evitar que o terreno volte a apresentar condições favoráveis à presença de animais transmissores de doenças, especialmente por estar localizado próximo a uma unidade escolar.
A Prefeitura não informou quando os tapumes serão instalados nem se há previsão de outras intervenções na área.