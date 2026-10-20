O atendimento será gratuito, das 9h às 13h, para adolescentes e jovens de 11 a 24 anos, conforme a faixa etária e o histórico vacinal - Divulgação

O atendimento será gratuito, das 9h às 13h, para adolescentes e jovens de 11 a 24 anos, conforme a faixa etária e o histórico vacinalDivulgação

Publicado 20/10/2026 14:18





A mobilização faz parte da estratégia de ampliação da cobertura vacinal com a meningocócica ACWY, que protege contra quatro sorogrupos da bactéria meningococo: A, C, W e Y. A vacinação será gratuita, e os interessados deverão apresentar a caderneta ou outro comprovante de imunização para avaliação das doses já recebidas. Prefeitura de Belford Roxo, na Baixada Fluminense , realizará nesta quarta-feira (21) uma campanha de vacinação contra a meningite na Praça de Heliópolis. A ação, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde, acontecerá das 9h às 13h e será destinada a adolescentes e jovens de 11 a 24 anos, de acordo com a faixa etária e o histórico de vacinação de cada pessoa.A mobilização faz parte da estratégia de ampliação da cobertura vacinal com a meningocócica ACWY, que protege contra quatro sorogrupos da bactéria meningococo: A, C, W e Y. A vacinação será gratuita, e os interessados deverão apresentar a caderneta ou outro comprovante de imunização para avaliação das doses já recebidas.

Vacinação terá critérios conforme a idade



Para adolescentes de 11 a 14 anos, permanece a recomendação de dose única da vacina meningocócica ACWY. Já para jovens de 15 a 24 anos, a oferta temporária será destinada exclusivamente àqueles que não possuem registro de aplicação anterior do imunizante.



As equipes de saúde deverão verificar o histórico vacinal antes de administrar a dose, garantindo que o atendimento siga os critérios estabelecidos para cada faixa etária.



A campanha contará ainda com a participação de agentes comunitários de saúde, responsáveis pela busca ativa do público, e com o apoio do Programa Saúde na Escola, que auxiliará na identificação de adolescentes que precisam receber a vacina.

Calendário de vacinação infantil também passa por mudanças



Além da mobilização voltada aos adolescentes e jovens, a Secretaria Municipal de Saúde informou alterações no esquema de vacinação de rotina dos bebês. A vacina meningocócica ACWY passou a substituir a meningocócica C nas doses aplicadas aos 3 e 5 meses de idade. O reforço aos 12 meses também continua sendo realizado com a ACWY.



A mudança amplia a proteção contra diferentes sorogrupos do meningococo, bactéria que pode provocar infecções graves, incluindo a meningite meningocócica. A Secretaria orienta que pais e responsáveis acompanhem a situação vacinal das crianças e mantenham a caderneta atualizada.

Confira o local e horário da vacinação

Data: quarta-feira, 21 de outubro de 2026

Horário: das 9h às 13h

Local: Praça de Heliópolis, Belford Roxo

Público: adolescentes e jovens de 11 a 24 anos, conforme histórico vacinal

Documentação: caderneta ou outro registro de vacinação

Atendimento: gratuito