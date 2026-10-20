O atendimento será gratuito, das 9h às 13h, para adolescentes e jovens de 11 a 24 anos, conforme a faixa etária e o histórico vacinalDivulgação
A mobilização faz parte da estratégia de ampliação da cobertura vacinal com a meningocócica ACWY, que protege contra quatro sorogrupos da bactéria meningococo: A, C, W e Y. A vacinação será gratuita, e os interessados deverão apresentar a caderneta ou outro comprovante de imunização para avaliação das doses já recebidas.
As equipes de saúde deverão verificar o histórico vacinal antes de administrar a dose, garantindo que o atendimento siga os critérios estabelecidos para cada faixa etária.
A campanha contará ainda com a participação de agentes comunitários de saúde, responsáveis pela busca ativa do público, e com o apoio do Programa Saúde na Escola, que auxiliará na identificação de adolescentes que precisam receber a vacina.
A mudança amplia a proteção contra diferentes sorogrupos do meningococo, bactéria que pode provocar infecções graves, incluindo a meningite meningocócica. A Secretaria orienta que pais e responsáveis acompanhem a situação vacinal das crianças e mantenham a caderneta atualizada.
Data: quarta-feira, 21 de outubro de 2026
Horário: das 9h às 13h
Local: Praça de Heliópolis, Belford Roxo
Público: adolescentes e jovens de 11 a 24 anos, conforme histórico vacinal
Documentação: caderneta ou outro registro de vacinação
Atendimento: gratuito
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