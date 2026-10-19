A academia climatizada do bairro Guaraciaba foi a primeira a ser inaugurada em Belford RoxoDivulgação
As unidades contam com aparelhos de musculação, esteiras para exercícios cardiovasculares e sistemas de ar-condicionado. A proposta é ampliar o acesso à prática esportiva e oferecer alternativas gratuitas para quem deseja melhorar o condicionamento físico e manter uma rotina de exercícios.
As academias estão distribuídas pelas vilas olímpicas do Lote XV e Nova Aurora, pelos Centros de Qualidade de Vida de Andrade Araújo e Wona, além da Praça Mauá, no Parque São José, e da Praça Sargento Dalbem, no Centro.
A prefeita Mariana Canella destacou que a oferta de equipamentos esportivos também busca incentivar hábitos saudáveis, especialmente entre os jovens.
“Quando entregamos equipamentos de qualidade para o nosso jovem praticar esportes, estamos ajudando a moldar o caráter dele, porque o esporte tem esse condão, fazemos o jovem ter responsabilidade, competição, ocupa a cabeça, enfim, é um atendimento completo”, afirmou.
A professora Gaby Ferreira, de 19 anos, é uma das usuárias que aprovam a iniciativa. Para ela, a gratuidade permite que mais moradores tenham acesso a equipamentos de exercícios físicos. “Essa iniciativa da Prefeitura de Belford Roxo não tem preço. É muito bom poder usar uma academia gratuita com essa qualidade para melhorar nosso condicionamento físico”, destacou.
O funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 6h às 22h, e aos sábados, das 7h às 12h. Segundo a administração municipal, os espaços buscam incentivar a prática regular de atividades físicas e ampliar as opções de esporte e lazer disponíveis à população.
Vila Olímpica do Lote XV Oscar Schmidt: na altura do pórtico, no limite com Duque de Caxias, no bairro Pilar.
Vila Olímpica de Nova Aurora: Avenida Nova Aurora, s/n.
Centro de Qualidade de Vida de Andrade Araújo: Avenida Nunes Sampaio, 576, Andrade Araújo.
Centro de Qualidade de Vida Wona: Estrada da Ligação, s/n, Campo da Cooperativa, Wona.
Praça Mauá: Parque São José.
Praça Sargento Dalbem: Avenida Benjamim Pinto Dias, 493, Centro, em frente à Escola Municipal Bilíngue Engenheiro Belford.
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