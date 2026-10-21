O encontro contou com palestras, espaço de cuidado e saúde para as mulheres - Divulgação

O encontro contou com palestras, espaço de cuidado e saúde para as mulheresDivulgação

Publicado 21/10/2026 08:50





A iniciativa foi organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com as secretarias de Assistência Social e Cidadania e Comunicação Social. A proposta foi ampliar o acesso às informações sobre a doença e incentivar as mulheres a manterem o acompanhamento médico regular.



Além das atividades educativas, as participantes tiveram acesso a serviços de manicure, massagens e limpeza de pele. A programação também contou com trabalhos artesanais produzidos por alunos da Casa de Cultura.

A Casa de Cultura de Belford Roxo, na Baixada Fluminense , recebeu nesta terça-feira (20) uma programação voltada à conscientização sobre o câncer de mama. A atividade, realizada como parte da campanha Outubro Rosa, reuniu palestras educativas, orientações de saúde, serviços gratuitos de autocuidado, exposição de artesanato e música. O encontro aconteceu no bairro Nova Piam e foi aberto aos moradores, alunos dos cursos e frequentadores do espaço cultural.A iniciativa foi organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com as secretarias de Assistência Social e Cidadania e Comunicação Social. A proposta foi ampliar o acesso às informações sobre a doença e incentivar as mulheres a manterem o acompanhamento médico regular.Além das atividades educativas, as participantes tiveram acesso a serviços de manicure, massagens e limpeza de pele. A programação também contou com trabalhos artesanais produzidos por alunos da Casa de Cultura.

Palestras abordam sintomas e diagnóstico precoce



Com a participação da Liga Universitária de Oncologia, o evento ofereceu palestras, depoimentos e espaços informativos sobre os principais fatores de risco, sinais e sintomas do câncer de mama. As orientações destacaram a importância de observar possíveis alterações nas mamas e procurar avaliação médica quando necessário. Os profissionais também abordaram o papel dos exames de mamografia no diagnóstico precoce da doença.



A presidente da Liga Universitária de Oncologia, Agatha Ferreira, ressaltou que a identificação do câncer em estágios iniciais aumenta as possibilidades de sucesso do tratamento. “É importante que as pessoas saibam que o câncer de mama tem cura, especialmente quando diagnosticado e tratado em fases iniciais. As chances de cura podem chegar a 95% quando o tumor é detectado em estágios iniciais”, afirmou.



A palestrante também destacou a importância das consultas médicas e do conhecimento do próprio corpo para reconhecer possíveis mudanças. A observação das mamas, no entanto, não substitui os exames de rastreamento recomendados pelos profissionais de saúde.



Serviços de beleza e artesanato integram programação



Além das palestras, a Casa de Cultura disponibilizou atividades voltadas ao bem-estar das participantes. Os serviços incluíram manicure, oferecido pelo Studio Beatriz Muniz, limpeza de pele, realizada pelo Roda das Negas, e massagens com a terapeuta Kátia Borges.



A artesã Ivanete da Conceição Durado, de 64 anos, participou do encontro e aproveitou os serviços disponíveis. “Esse é um mês importante para reforçarmos a importância da prevenção do câncer de mama com tantas informações preciosas e ainda aproveitei para deixar minhas unhas mais bonitas”, contou.



O público também pôde acompanhar uma exposição de peças artesanais produzidas por estudantes dos cursos oferecidos pela Casa de Cultura. A programação musical ficou por conta do cantor Eric Riff, que se apresentou em formato de voz e violão.

Secretarias destacam importância da conscientização



O secretário municipal de Cultura, André Carvalho, acompanhou as atividades ao lado de Márcia Helena, diretora do Departamento de Igualdade Racial da Secretaria de Assistência Social. De acordo com ele, a proposta foi utilizar o espaço cultural para oferecer informações sobre saúde e incentivar o cuidado pessoal entre as mulheres do município.



“Abrimos a Casa de Cultura para esse trabalho de levar informações sobre essa doença e também de autocuidado e embelezamento para as mulheres da nossa cidade”, afirmou.



A ação integrou a programação municipal do Outubro Rosa, campanha dedicada à conscientização sobre o câncer de mama e à importância do diagnóstico precoce.