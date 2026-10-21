O encontro contou com palestras, espaço de cuidado e saúde para as mulheresDivulgação
A iniciativa foi organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com as secretarias de Assistência Social e Cidadania e Comunicação Social. A proposta foi ampliar o acesso às informações sobre a doença e incentivar as mulheres a manterem o acompanhamento médico regular.
Além das atividades educativas, as participantes tiveram acesso a serviços de manicure, massagens e limpeza de pele. A programação também contou com trabalhos artesanais produzidos por alunos da Casa de Cultura.
Palestras abordam sintomas e diagnóstico precoce
A presidente da Liga Universitária de Oncologia, Agatha Ferreira, ressaltou que a identificação do câncer em estágios iniciais aumenta as possibilidades de sucesso do tratamento. “É importante que as pessoas saibam que o câncer de mama tem cura, especialmente quando diagnosticado e tratado em fases iniciais. As chances de cura podem chegar a 95% quando o tumor é detectado em estágios iniciais”, afirmou.
A palestrante também destacou a importância das consultas médicas e do conhecimento do próprio corpo para reconhecer possíveis mudanças. A observação das mamas, no entanto, não substitui os exames de rastreamento recomendados pelos profissionais de saúde.
Serviços de beleza e artesanato integram programação
A artesã Ivanete da Conceição Durado, de 64 anos, participou do encontro e aproveitou os serviços disponíveis. “Esse é um mês importante para reforçarmos a importância da prevenção do câncer de mama com tantas informações preciosas e ainda aproveitei para deixar minhas unhas mais bonitas”, contou.
O público também pôde acompanhar uma exposição de peças artesanais produzidas por estudantes dos cursos oferecidos pela Casa de Cultura. A programação musical ficou por conta do cantor Eric Riff, que se apresentou em formato de voz e violão.
Secretarias destacam importância da conscientização
“Abrimos a Casa de Cultura para esse trabalho de levar informações sobre essa doença e também de autocuidado e embelezamento para as mulheres da nossa cidade”, afirmou.
A ação integrou a programação municipal do Outubro Rosa, campanha dedicada à conscientização sobre o câncer de mama e à importância do diagnóstico precoce.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.