Roçada é feita para melhorar o tráfego entre bairros de Bom Jardim - Divulgação

Publicado 24/01/2023 15:00

As estradas rurais do município são extensas e, independente disso, a atenção da Secretaria de Obras precisa estar voltada para cada área que corta a cidade. A fim de dar atenção a quem transita frequentemente pelo trecho que liga o Bairro de Fátima até Santa Angélica, um grupo de servidores se deslocou até o local para fazer uma roçada. São ações que precisam ser feitas diariamente devido ao crescimento constante da vegetação que corta as pistas.