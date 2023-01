Bom Jardim participa da 1ª Edição do Integra 2023 - Divulgação

Publicado 26/01/2023 14:36

Realizado no Campo de Golfe do Rio de Janeiro, a primeira edição do Integra 2023 contou com a participação da vice-prefeita e secretária de Assistência Social, Simone Capozi, que se dirigiu à capital fluminense ao lado da secretária de Fazenda, Martina Paiva. O encontro, composto por representantes do Legislativo, empresários, vereadores etc, teve como meta discutir o desenvolvimento econômico, sustentável e social do Estado. Componentes do setor privado também aderiram à pauta.

Questões relativas ao turismo que, diretamente, envolvem a captação de recursos nos municípios, deram o tom do evento, promovido pelo Instituto Coalização Rio, Associação de Negócios da Zona Oeste do Rio e pelo Campo de Golfe da cidade.