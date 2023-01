Estimular a prática do exercício físico na fase infantil é um dos "investimentos" que os pais podem oferecer a seus filhos - Divulgação

Publicado 27/01/2023 09:00

Além da disciplina que o esporte oferece, e isso pode ser aplicado em outras ações da vida da criançada, o relacionamento interpessoal é uma grande oportunidade para que os pequenos atletas sejam envolvidos pelo respeito entre as diferenças, envoltos pelo espírito de competição sadio e tantas outras benesses que são descobertas entre as quatro linhas de uma quadra.

É por isso e muito mais que a prefeitura de Bom Jardim, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte, Lazer e Desenvolvimento Econômico, destina, gratuitamente, aulas de futebol para um público de 9 a 15 anos.

Os treinos acontecem no Centro da cidade (terças e quintas-feiras, das 8h às 9h ou das 13h30min às 14h30min), assim como em São Miguel (segundas e quartas-feiras, das 14h30min às 16h30min ou das 17h30min às 19h).

Para fazer a matrícula, basta procurar quem estiver à frente das atividades nos horários mencionados.