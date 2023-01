Representantes da prefeitura se reuniram com quem está estritamente ligado ao Carnaval de Bom Jardim. - Divulgação

Representantes da prefeitura se reuniram com quem está estritamente ligado ao Carnaval de Bom Jardim. Divulgação

Publicado 30/01/2023 17:35

Durante o encontro, ocorrido no Galpão Cultural, questões estratégicas foram debatidas para que o festejo ocorra de maneira prazerosa.

Uma das observações levantadas, e que muitas vezes desperta a atenção da população, diz respeito ao investimento gerado no evento. Existe uma verba específica para tal finalidade, fato que não interfere em outros setores, tais como Saúde e Educação.

Outras temáticas diziam respeito à proibição de menores de idade nos blocos de rua, a padronização das barracas, proibição de venda de bebidas em vasilhame de vidro, segurança etc.

O Secretário de Turismo, Esporte, Lazer e Desenvolvimento Econômico, Jackson Vogas, disse que, entre outras intenções, uma delas é " oferecer uma festa voltada para a família ".