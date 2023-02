Operação Cerco Total reúne forças de segurança contra o crime em Bom Jardim - Reprodução mídias sociais

Operação Cerco Total reúne forças de segurança contra o crime em Bom JardimReprodução mídias sociais

Publicado 13/02/2023 14:59

Aconteceu no último fim de semana a Operação Cerco Total visando combater crimes na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro. A ação, coordenada pelo 7º Comando de Policiamento de Área, reunindo os 11º, 26º, 30º e 38º Batalhões da Polícia Militar.

Ações de segurança pública têm sido promovidas constantemente visando diminuir os crimes de roubos de veículo e de carga, além da repressão e combate ao tráfico de drogas na região.