11º BPM contabiliza 412 dias sem roubos de carga em municípios atendidos pelo Batalhão

Publicado 28/02/2023 23:13 | Atualizado 28/02/2023 23:48

Balanço feito pelos policiais militares do 11º BPM contabiliza o impressionante número de mais de 1 ano sem registro de roubos de carga nas cidades abrangidas pelo Batalhão, que compreende Nova Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Duas Barras, Macuco, Santa Maria Madalena e Trajano de Moraes.

Segundo informações do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, o último roubo de carga foi registrado em janeiro de 2022. Os policiais militares do 11º Batalhão da Polícia Militar, que cobre a região, fazem uma contabilidade positiva das ações nestes 412 dias sem ocorrência