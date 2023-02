Márcia Alessandra afirma que as despesas correrão por conta dos recursos orçamentários próprios da secretaria - Foto Ascom/Divulgação

Márcia Alessandra afirma que as despesas correrão por conta dos recursos orçamentários próprios da secretaria Foto Ascom/Divulgação

Publicado 06/02/2023 18:04

Bom Jesus do Itabapoana - A 10ª Conferência Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) está gerando muita expectativa; especialmente em razão dos temas a serem abordados, considerados de extremos interesses públicos.

O evento acontecerá no dia três de março, nas dependências da Ordem dos Advogados do Brasil e no salão da Terceira Idade; trata-se do foro municipal de deliberação das diretrizes das políticas municipais de saúde, com foco no Sistema Único de Saúde (SUS); também, tem o objetivo de mobilizar e estabelecer diálogos com a sociedade.

Os temas a serem debatidos são: O Brasil que temos e o Brasil que queremos; O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas; Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia; Amanha será outro dia para todas as pessoas.

A secretária municipal de Saúde, Márcia Alessandra da Silva Azevedo, explica que as despesas com a 10ª Conferencia Municipal de Saúde correrão por conta dos recursos orçamentários próprios da secretaria. A Portaria com todos os detalhes está publicada no portal da prefeitura.