Adequação do parque de iluminação pública dos municípios parceiros é uma das ações definidas Foto Divulgação

Publicado 09/02/2023 16:44

Bom Jesus do Itabapoana - O Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf) é o 5º do Brasil selecionado no edital da Caixa Econômica Federal para modernização da iluminação pública dos municípios que dele fazem parte.

Presidido pela prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, o Cidennf acaba de ser contemplado no edital de Chamamento Público 001/2022, do Fundo de Apoio a Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Publico-Privadas pela FEP-Caixa.

Trata-se de um plano que prevê o ordenamento de projeto para a modernização e adequação do parque de Iluminação Pública dos municípios que cumpriram as exigências do edital; Bom Jesus do Itabapoana é um deles, estando relacionados também Cambuci, Carapebus, Cardoso Moreira, Italva, Quissamã, São Fidélis, e São Francisco de Itabapoana.

As classificações do Cidennf são consideradas de grandes destaques: ficou em segundo lugar no Estado do Rio de Janeiro, e em quinto no país. Está definido que mais de 34 mil pontos serão modernizados, atendendo cerca de 200 mil habitantes dos municípios consorciados participantes.

As vantagens conquistadas pelo consórcio para os parceiros são mais segurança, melhor trafegabilidade, além redução dos custos municipais relacionados ao consumo de energia e a manutenções emergenciais. “O próximo passo será a efetivação da contratação, mediante a formalização do Contrato de Adesão com o FEP-Caixa”, adianta o secretário executivo do Cidennf, Vinicius Viana.

É o segundo edital de modernização na Iluminação Pública em que o consórcio é habilitado. Viana comenta: “isso mostra que o Cidennf está no caminho certo para o fortalecimento da gestão pública; é estar em constante busca para auxiliar nas alternativas do desenvolvimento regional".

Segundo ainda o secretário, “o serviço técnico especializado contratado será composto por assessoramento técnico sob os aspectos de engenharia, jurídico, socioambiental e econômico-financeiro, para estruturação de Projeto de Concessão, bem como consultoria técnica especializada para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão”.