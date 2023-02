Os alunos passaram por consultas com a cirurgiã-dentista, que encaminhou resultados aos responsáveis - Foto Ascom/Divulgação

Os alunos passaram por consultas com a cirurgiã-dentista, que encaminhou resultados aos responsáveis Foto Ascom/Divulgação

Publicado 10/02/2023 16:28

Bom Jesus do Itabapoana – Saúde bucal dos alunos da rede municipal de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) está entre as prioridades propostas pelo prefeito Paulo Sérgio Cyrillo; para tanto, a cirurgiã-dentista Gisela Scudino, dentro de programa da Secretaria de Saúde, tem visitando unidades escolares.

Durante esta semana, a profissional esteve no Centro de Educação Infantil Professor João de Souza Pires, no bairro Pimentel Marques; a demanda foi cumprida para alunos da turma de G6, da professora Ana Luiza, com palestra visando educar as crianças sobre como ter dentes saudáveis.

Também foi realizado um exame clínico; naquelas com lesões de cáries, foram feitos encaminhamentos aos responsáveis indicando buscar tratamento. As crianças participaram de escovação supervisionada e de aplicação de flúor, momento que causou grande interação.

Por meio de postagem da Assessoria de Comunicação (Ascom), Gisela Scudino avalia: “para mim é muito gratificante realizar este trabalho de educação em saúde bucal, pois os cuidados odontológicos devem ser aplicados desde cedo promovendo a saúde bucal das crianças”.