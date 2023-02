A entrega das abadas foi feita pela Secretaria de Assistência Social, juntamente com a de Cultura - Foto Ascom/Distribuição

A entrega das abadas foi feita pela Secretaria de Assistência Social, juntamente com a de Cultura Foto Ascom/Distribuição

Publicado 14/02/2023 11:27 | Atualizado 14/02/2023 11:33

Bom Jesus do Itabapoana – Um carnaval cada vez com mais qualidade, proporcionando lazer e diversão para as famílias; esta é a proposta do governo de Bom Jesus do Itabapoana (RJ); por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação, juntamente com a de Cultura, foram entregues abadás aos blocos que desfilarão dentro da programação oficial.

O carnaval na cidade começa sexta-feira (17), com desfile do bloco Acadêmicos da Aristides Figueiredo, a partir de 22h; às 23h terá início apresentação da banda do maestro Mauro. No sábado, entra na avenida às 22h o independente do Monte Calvário; na sequência, às 23h, haverá show com a banda Rasga Saia.

O Bonjezueira Bela Vista inicia o desfile às 22h de domingo; às 23h Core Duarte estará no palco. Na programação de segunda-feira, o Unidos do Castelo Branco estará homenageando “as mulheres guerreiras empoeiradas”, às 22h; às 23h30 o show será com Matheus Melo.

Terça-feira o Kids Folia entra na avenida às 18h; às 20h será a vez do Alegria Não Tem Idade, com participação da banda Sassaricando. A secretária de Assistência Social, Angélica Hullen, ressalta: “essa iniciativa (distribuição de abadas) tem o apoio do prefeito Serginho Cyrillo”.

Através da Assessoria de Comunicação (Ascom) da prefeitura, Angélica explica que a medida faz parte das ações de geração de trabalho e renda, bem como de Economia Solidária “e visa apoiar o desenvolvimento dos territórios sob diversos aspectos, para a população”.

De acordo com a secretária, “no total foram doadas 750 abadás, sendo 150 para o Bloco da Aristides Figueiredo, 150 para o Bloco Monte Castelo Branco, 150 para o Bloco Bonjezueira, 150 para o bloco Monte Calvário”.