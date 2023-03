Agentes do Setor de Vigilância percorrem ruas e fazem visitas domiciliares para eliminar os focos - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 28/02/2023 18:04 | Atualizado 28/02/2023 18:04

Bom Jesus do Itabapoana - “Todo dia é dia de combater o mosquito”, tema da campanha nacional contra o Aedes aegypti, lançada em outubro do ano passado pelo Ministério da Saúde, continua valendo em Bom Jesus do Itabapoana (RJ); o município investe na conscientização da população sobre os perigos do mosquito e a importância de eliminar criadouros do inseto, que transmite doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela.

Por meio do Setor da Vigilância Ambiental, o governo municipal intensifica as ações diariamente, com uma equipe de 24 agentes fazendo visitas domiciliares, além de buscar focos do mosquito em pontos estratégicos; a cada investida, os moradores são orientados sobre os cuidados que devem ser tomados; nas casas que fechadas, são deixados panfletos com as orientações de combate ao vetor.

Segundo a Assessoria de Comunicação (Ascom) do governo, o Setor de Vigilância também realiza o combate ao mosquito com aplicação de inseticidas: “o produto é pulverizado no fim da tarde pelo carro fumacê, que passa todos os dias (menos quando chove); o equipamento faz a aplicação em locais específicos, considerados vulneráveis, entre eles cemitérios, borracharias, pontos de reciclagem e demais lugares onde pode surgir grande quantidade de focos do mosquito”.

A Ascom lembra que, recentemente o Setor providenciou um carro de som para circular nos bairros e distritos alertando a população sobre os riscos da dengue nessa época do ano e quais os cuidados que devem ser tomados. A conclusão é de que não havendo a colaboração da sociedade, serão inevitáveis os casos de arboviroses.