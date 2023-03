Rotarianos das duas Bom Jesus estão envolvidos na iniciativa, juntamente com o prefeito Paulo Sergio Cyrillo - Foto Ascom/Divulgação

Rotarianos das duas Bom Jesus estão envolvidos na iniciativa, juntamente com o prefeito Paulo Sergio Cyrillo Foto Ascom/Divulgação

Publicado 02/03/2023 14:20 | Atualizado 02/03/2023 14:29

Bom Jesus do Itabapoana – Uma política social de alta relevância é desenvolvida entre os municípios de Bom Jesus do Itabapoana, ao noroeste do Estado do Rio de Janeiro, e Bom Jesus do Norte, no Espírito Santo, por iniciativa do Rotary Clube bom-jesuense.

Trata-se da campanha “As Duas Bom Jesus unidas pela vida”, lançada no último sábado visando acolher e orientar qualquer pessoa que queira atendimento na área psicológica. A convite do presidente do Rotary de Bom Jesus do Itabapoana, Roni Correa, o prefeito Paulo Sergio Cyrillo está envolvido nas ações.

As parcerias foram alinhavadas em reunião na última segunda-feira (27) e também estão empenhadas a secretária municipal de Saúde, Márcia Azevedo, e a coordenadora de Saúde Mental, Paula Cyrillo; o ponto de referência é uma tenda montada na cabeceira da ponte que liga o centro das duas Bom Jesus.

O funcionamento é diário, das 7h às 19h, com profissionais da Saúde, da Assistência Social e da Guarda Civil Municipal. Paula Cyrillo explica que o projeto tem a meta de minimizar as tentativas de suicídio no município, principalmente no rio Itabapoana.

A coordenadora de Saúde Mental resume que o Rotary se propôs a apoiar todas as ações, “já que seus membros manifestaram o desejo de abraçar esta causa”; ela reitera que a Secretaria de Saúde de Bom Jesus do Norte também é parceira da campanha.