Publicado 14/01/2025 14:07 | Atualizado 14/01/2025 15:06

Bom Jesus do Itabapoana – “Apresento a vocês o nosso ‘big’ time de secretários, que vai nos ajudar a seguir transformando Bom Jesus do Itabapoana. E você pode seguir espiando daí, porque em breve novos ‘brothers’ podem chegar para abrilhantar ainda mais o nosso time”.

A mensagem é do prefeito de Bom Jesus do Itabapoana (RJ), Paulo Sérgio Cyrillo, inspirado no estilo do reality show, para anunciar seu secretariado. A estratégia criativa é própria de Cyrillo, reeleito com a maior votação da história do município,15.945 (71,09%) dos votos válidos, Cyrillo consolida liderança, com alta aprovação popular à sua gestão anterior.

Apelidado de “rei dos spoilers” (com potencial para surpreender), o prefeito foge do formato tradicional, ao utilizar as redes sociais para apresentar a equipe de maneira bem-humorada. Através de vídeo inspirado na vinheta do reality show, ele anuncia os nomes.

“O time de secretários ainda não está completo; em breve, novos ‘brothers’ — ou melhor, novos secretários — poderão ser anunciados”, realça o prefeito acentuando: “Agora, resta à cidade ‘seguir espiando’ e aguardando os próximos anúncios”.

O vídeo da estratégia criativa está postado no instagram @paulosergiocyrillo. Os nomes anunciados são: Raphael Garcia, secretário de Governo; Marcia Azevedo, Saúde; Carlos Faneli, Finanças; José Geraldo, Cultura, Turismo e Urbanismo; Mônica Amil, Educação; Léo Gás, Obras, Transportes e Serviços Públicos.

E mais: Leonardo Garcia, Administração e Planejamento; Fábio de Mello, Segurança Pública e Defesa Civil; Júlia Diniz, Assistência Social e Habitação; Alex da Silva Pires, Agricultura; Thiago Mota, Advogado Geral do município; Sérgio Roberto Arani, Controlador Geral do município.