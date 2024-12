Sávio Almeida e Paulo Sérgio Cyrillo comemoram a decisão, publicada nessa quinta-feira - Foto Divulgação

Publicado 06/12/2024 19:45

Bom Jesus do Itabapoana – “Esta decisão da magistrada reafirma nosso compromisso com a legalidade e a transparência”, comemora o prefeito de Bom Jesus do Itabapoana (RJ), Paulo Sérgio Cyrillo, ao tomar conhecimento de que as contas eleitorais dele e do futuro vice, Sávio Alves de Almeida, foram aprovadas pela juíza da 95ª Zona Eleitoral do município, Isabela Pinheiro Guimarães.

A decisão aconteceu nessa quinta-feira (5). Apesar de observadas algumas inconsistências nas contas relacionadas ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), a magistrada ressalta que, no entanto, a análise apontou que as irregularidades representaram menos de 10% dos valores arrecadados, permitindo a aprovação com ressalvas.

Sávio Almeida observa que a publicação destaca o cumprimento das formalidades legais e a observância do princípio da proporcionalidade, reforçando a continuidade do trabalho à frente da gestão municipal. “Ocorre em um momento de grandes conquistas para a cidade”, realça Cyrillo, que obteve a maior votação da história de Bom Jesus com quase 16 mil votos.

O prefeito tem articulado investimentos para a próxima gestão, com foco em melhorias que ele avalia como significativas para a população. Para tanto, vem cumprindo agendas em Brasília, junto a parlamentares da bancada do Estado do Rio de Janeiro; já tendo conseguido recursos que viabilizam torre de telefonia celular nos distritos, novos investimentos em saúde e o início de obras planejadas para 2025.

“Seguimos avançando com foco nas demandas da nossa população, buscando sempre o melhor para Bom Jesus”, declara Cyrillo. Uma das prioridades do prefeito é cuidar das galerias de águas pluviais, preocupado com o período que geralmente é de chuvas intensas.

A Secretaria de Obras atua na Rua Josino Garcia de Figueiredo, esquina da entrada para o Loteamento Miguel Motta, com previsão de concluir os trabalhos até o início da próxima semana. “A obra vai resolver a deficiência na drenagem quando chove no local, aonde, com qualquer chuva moderada o alagamento chega até a Pracinha do bairro Santa Terezinha”, resume a Assessoria de Comunicação (Ascom).

