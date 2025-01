Cyrillo e Sávio assumem o compromisso de fazer de Bom Jesus um município referência - Foto Divulgaç

Publicado 02/01/2025 14:40

Bom Jesus do Itabapona – A posse do prefeito Paulo Sérgio Cyrillo e do vice Sávio Almeida, nessa quarta-feira (1), em Bom Jesus do Itabapoana (RJ), começou na Câmara Municipal e foi concluída no gabinete, na sede do governo.

Após a cerimônia no Legislativo, todos se dirigiram à prefeitura, aonde houve a assintura da ata de posse. O prefeito reafirmou compromisso de campanha, com foco na estratégia de desenvolvimento da cidade.

As prioridades do prefeito, que tem mandato até 2028, estão focadas em buscar recursos para obras de infraestrutura, melhorar saúde, educação e investir no desenvolvimento do município. O secretariado ainda não foi anunciado; porém, a informação é que a maioria deverá ser mantida.

Reeleito com 15.945 votos válidos (71,09%), votação histórica no município, Cyrillo avaliou que a reeleição é celebrada com entusiasmo pela população e demonstra confiança em sua liderança e na capacidade administrativa. Ele propôs dividir com o vice “a responsabilidade de continuar fazendo o município prosperar”.

O prefeito destacou a relevância da parceria entre os poderes Executivo e Legislativo como pilares essenciais para o desenvolvimento do município. “O alinhamento entre as instituições é uma estratégia crucial para promovermos políticas públicas eficazes, que atendam às necessidades da população e impulsionem o crescimento local”.

A nova composição do Legislativo conta com: Acacio Teixeira (PP), Clerinho da Soledade (PL), Fabrício Cadei (União), Haroldo Garcia (Republicanos), Léo Xambão (PL), Marcelinho Vieira (PP), Maycon Chaves (PL), Moacir da Figueiredo (PL), Pedro Renato (União), Samuel Júnior (PP), Sergio Crizostomo (PP), Toinzinho da Saúde (PL), Zé Luiz (PP).