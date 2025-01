Na campanha de conscientização contra o Aedes aegypti são sugeridas algumas alternativas - Foto Ilustração

Publicado 20/01/2025 19:56 | Atualizado 20/01/2025 20:34

Bom Jesus do Itabapoana – “Dedicar apenas 10 minutos por semana para eliminar focos do Aedes aegypti pode salvar vidas”. A sugestão do setor Vigilância em Ação da Secretaria de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) é uma convocação à população para ser aliada no combate ao mosquito transmissor da dengue, Zika e Chikungunya.

De acordo com a Info Dengue, da Fio Cruz, as condições climáticas para transmissão de arboviroses indicam condições ambientais favoráveis à transmissão viral e que a atenção precisa der aumentada. Normalmente, o município desenvolve campanhas durante o ano e defende a mobilização popular como finda mental.

O período de verão é apontado como favorável à proliferação do Aedes aegypti, conhecido popularmente como “mosquito da dengue”. Por meio da Secretaria de Saúde, o governo municipal está intensificando o alerta: “A hora de prevenir é agora”, clama insistindo que cada morador deve “dedicar 10 minutos por semana para eliminar focos do mosquito nas residências”.

A campanha resume que “pequenas ações no dia a dia fazem toda a diferença para proteger a família e a comunidade”. Para tanto, são sugeridos alguns cuidados diários, como: eliminar água parada, verificando vasos de plantas, garrafas, pneus e recipientes que podem acumular água; inclusive certificando-se de que caixas e cisternas estejam bem vedados para evitar a entrada do mosquito.

Outras orientações são: limpar calhas e ralos, removendo folhas e resíduos que possam obstruir o escoamento da água; evitar o acúmulo de lixo, armazenando os resíduos em sacos plásticos fechados e mantendo o lixo tampado até o recolhimento; cuidar das piscinas, tratando a água regularmente com produtos químicos apropriados.

A secretaria propõe também atenção aos pratos de vasos de planta, colocando areia até a borda para evitar o acúmulo de água e reforça: “A prevenção é simples, mas extremamente eficaz. Cada minuto no combate ao mosquito é um passo a mais na proteção da nossa cidade contra doenças graves. Ajude a eliminar os focos do Aedes aegypti e compartilhe essa responsabilidade com seus vizinhos”.