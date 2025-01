Paulo Sérgio Cyrillo destaca a importância da reunião de capacitação para o município - Foto Divulgação

Paulo Sérgio Cyrillo destaca a importância da reunião de capacitação para o município Foto Divulgação

Publicado 29/01/2025 14:20

Bom Jesus do Itabapoana – Fortalecer a transparência é uma das propostas do governo de Bom Jesus do Itabapoana (RJ). O prefeito Paulo Sérgio Cyrillo acredita que a capacitação das equipes é primordial e está investindo em parcerias com potenciais para alcançar o objetivo.

Na última semana, o governo deu um passo considerado relevante pelo prefeito, em parceria com a Caixa Econômica Federal (CEF), com foco na capacitação visando a captação de recursos do Orçamento Geral da União. Os participantes foram treinados para lidar com o sistema Transferego.br.

Apontada como essencial para a gestão eficiente dos contratos de repasse, a ferramenta tem sistema integrado e com dados abertos franqueados; destina-se à informatização e operacionalização das transferências de recursos oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União a órgão ou entidade da administração pública em todas as esferas.

Também é aberta a consórcios públicos e entidades privadas sem fins lucrativos. A reunião aconteceu dia 22 e, além de Cyrillo, contou com as presenças do vice-prefeito Sávio Almeida; todos os secretários municipais; dos representantes da Caixa, Alex Martins (coordenador de gerência de governo), Mariana Janiques (assistente operacional) e Grimaldo Oliveira (superintendente de governo).

“Essa ação reflete o compromisso da administração pública não só em fortalecer a transparência, mas, também, melhorar a gestão e buscar soluções inovadoras para o desenvolvimento do município”, diz Cyrillo realçando que “a capacitação é mais um passo que Bom Jesus dá em direção à construção de uma cidade mais eficiente e preparada para o futuro”.