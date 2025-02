José Magno Vargas Hoffman avalia que resultados refletem um cenário bastante promissor - Foto Divulgação

José Magno Vargas Hoffman avalia que resultados refletem um cenário bastante promissor Foto Divulgação

Publicado 31/01/2025 19:39

Bom Jesus do Itabapoana – Levantamento da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), aponta Bom Jesus do Itabapoana como o segundo no ranking de geração de empregos no noroeste fluminense em 2024. Na ponta está o município de Itaperuna.

Respectivamente, os dois municípios aparecem com 472 e 534 novas vagas abertas, respectivamente. Em seguida, as cidades de Santo Antônio de Pádua, Itaocara e Natividade se destacam, tendo geradas, juntos, 526 oportunidades, segundo registros da plataforma Retratos Regionais da Firjan.

Atendimento hospitalar, comércio varejista (com predominância de produtos alimentícios) e serviços administrativos são as atividades que mais geraram empregos na região no período. No entanto, Italva, Miracema, São José de Ubá, Cambuci e Aperibé não acompanharam o movimento positivo; registraram retração, somando déficit de 140 vagas.

Na opinião do presidente da Firjan Noroeste, José Magno Vargas Hoffman, o saldo de empregos evidencia a força econômica e a expansão de oportunidades: “Os resultados de 2024 refletem um cenário promissor, mas que ainda demanda atenção e investimentos para que todas as cidades da região possam usufruir do avanço econômico”.

Para Hoffman, o fortalecimento dos setores que mais geraram empregos, aliado a políticas públicas voltadas à diversificação econômica e ao incentivo ao empreendedorismo, será fundamental para consolidar um mercado de trabalho mais dinâmico e sustentável, garantindo que o crescimento seja mais equilibrado em toda a região.