O primeiro evento reuniu professores, pedagogos, profissionais de apoio e equipe administrativa - Foto Divulgação

Publicado 11/02/2025 11:36

Bom Jesus do Itabapoana - “Educação que humaniza: criando pontes, transformando o futuro!” é o lema adotado pelo governo de Bom Jesus do Itabapoana (RJ), para o ano letivo. Uma série de eventos (todos começando às 15h, no Colégio Estadual Roberto Silveira) foi programada, iniciando no último dia quatro, prosseguindo nesta quarta-feira (12), para merendeiras, auxiliar de serviços gerais e vigias.

Na quinta-feira (13) a abertura oficial será para atendentes de creche. Esses encontros vão acontecer às 15 horas também no Colégio Estadual Roberto Silveira. A coordenação é da Secretaria de Educação, tendo sido o primeiro encontro destinado aos diretores, professores, pedagogos, profissionais de apoio escolar e equipe administrativa.

Uma palestra do filósofo, historiador e pedagogo Cesar Aparecido Nunes marcou o evento; o tema foi “Educação humanizada e a importância do acolhimento para a ampliação de horizonte das crianças”.

O prefeito Pulo Sérgio Cyrillo prestigiou, saudando os participantes e desejando um ano letivo produtivo. A importância da educação no desenvolvimento das pessoas e do município também foi ressaltada por ele realçando que “a prefeitura seguirá valorizando os profissionais e investindo em melhorias nas escolas da rede”.