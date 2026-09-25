Policiais militares mantêm a linha de investigação, paralela às que são feitas pela Polícia Civil em áreas estratégicas - Foto 29 BPM/Reprodução

Policiais militares mantêm a linha de investigação, paralela às que são feitas pela Polícia Civil em áreas estratégicas Foto 29 BPM/Reprodução

Publicado 25/09/2026 16:13

Autoridades policiais de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, investigam uma ação criminosa contra as telas de quatro caixas eletrônicos de um posto de autoatendimento da agência do Bradesco, localizada na Rua Dr. Abreu de Lima, no centro da cidade. O caso ocorreu durante a madrugada dessa quinta-feira (24).

Uma guarnição do 29º Batalhão de Polícia Militar (29º BPM) imediatamente foi acionada e esteve no local. Até o momento, não há informação sobre a identificação da autoria; mas a polícia já descobriu que se trata de apenas um homem que teria entrado no estabelecimento por volta das 4h15 cobrindo a própria cabeça com a camisa para tentar burlar o circuito interno de monitoramento.

De acordo com a investigação, o criminoso utilizou uma pedra de grandes proporções e desferiu golpes repetidos contra as telas dos terminais na tentativa de acessar os compartimentos internos de dinheiro. Sem sucesso em retirar qualquer quantia financeira, ele descartou a pedra em uma lixeira localizada dentro da própria agência e fugiu a pé antes da chegada das patrulhas.

Esses detalhes as autoridades levantaram através do sistema de segurança do banco. A polícia suspeita que o autor seja o mesmo indivíduo que também tentou avariar um terminal de uma agência na vizinha cidade de Bom Jesus do Norte, no Espírito Santo. A estratégia das forças de segurança foi ativada imediatamente após o alerta.

Canais integrados

Antes de iniciar um cerco em pontos estratégicos e rotas de fuga da região central da cidade, os policiais realizaram o isolamento tático do espaço bancário. Focados nas características do homem, os agentes continuam realizando diligências em áreas mais vulneráveis do município.

Paralelamente, o delegado Henrique Lobato, titular da 144ª Delegacia de Polícia (144ª DP) de Bom Jesus do Itabapoana, abriu um inquérito policial e assumiu a coordenação das investigações. A linha de ação da Polícia Civil foca no cruzamento de dados de inteligência, com peritos recolhendo materiais no local e agentes analisando as imagens da agência e de comércios do entorno.

Visando a participação comunitária no fechamento do cerco, as autoridades disponibilizaram canais integrados para denúncias anônimas através do telefone e WhatsApp do 29º BPM de Itaperuna pelo número (22) 3282-0109. Nenhum detalhe é adiantado, para que as investigações não sejam atrapalhadas.

Cruzamento de dados

A ação audaciosa na agência do Bradesco não foi um fato totalmente isolado na dinâmica policial da região que divide os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. De acordo com informações da Polícia Militar, o mesmo homem teria tentado, momentos antes, danificar e violar terminais eletrônicos do banco Banestes, em Bom Jesus do Norte (ES).

As investigações apontam que o autor dos danos em ambas as agências seja um homem em situação de rua. Informações de inteligência compartilhadas entre as polícias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo indicam que ele fugiu logo após os crimes a pé.

Também está clareado que a direção tomada pelo suspeito foi o município capixaba de São José do Calçado. As polícias Civil e Militar de ambos os estados mantêm cerco tático em pontos estratégicos e monitoramento contínuo nas áreas periféricas e vulneráveis.

Câmeras de monitoramento comercial e urbano estão sendo cruzadas para tentar a localização e a expectativa é que a prisão possa ocorrer a qualquer momento. Moradores e comerciantes das duas cidades relatam o aumento da sensação de insegurança após crimes contra o patrimônio e episódios recentes de vandalismo no comércio central da região.