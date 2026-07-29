Em Bom Jesus, o prefeito Sérgio Cyrillo promoveu reunião, segunda-feira, para discutir estratégias preventivas - Foto Assessoria/Divulgação

Em Bom Jesus, o prefeito Sérgio Cyrillo promoveu reunião, segunda-feira, para discutir estratégias preventivas Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 29/07/2026 20:35

Bom Jesus - O governo federal anunciou, nesta quarta-feira (29), um planejamento com medidas preventivas diante da possibilidade de ocorrência de eventos climáticos extremos nos próximos meses, associados ao fenômeno El Niño. A medida reforça iniciativas dealguns municípios do interior do estado do Rio de Janeiro, focadas na mesma preocupação. Bom Jesus do Itabapoana é um deles.

Segunda-feira (27) o prefeito Sérgio Cyrillo realizou uma reunião de alinhamento, visando planejar ações contra impactos climáticos. Foram discutidas estratégias preventivas voltadas ao enfrentamento de possíveis impactos relacionados ao El Niño. Todos os secretários, equipe de governo e o presidente da Câmara Municipal, Marcelo Vieira, participaram.

No dia 20, o governo de Porciúncula, demonstrou a mesma preocupação. O prefeito Guilherme Fonseca anunciou a criação do Comitê Municipal de Enfrentamento aos Efeitos do El Niño . A proposta também busca minimizar os impactos provocados por chuvas intensas, enchentes e outras ocorrências associadas ao fenômeno climático.

São João da Barra também está atento, para não ser surpreendido. Algumas posições já estão sendo definidas, como a instalação de três pluviômetros digitais em pontos estratégicos do município, dentro de um Plano Municipal de Contingência para o enfrentamento dos possíveis impactos do fenômeno, na prevenção de desastres, agilidade nos alertas e cobertura estratégica.

No caso de Bom Jesus, o governo trabalha para fortalecer o planejamento e integrar as secretarias para que o município esteja preparado e possa agir de forma organizada e eficiente, caso seja necessário. Mas o prefeito deixa claro que não há qualquer indicação de situação de risco iminente, tampouco motivo para preocupação nesse momento.

RECURSO FEDERAL - Cyrillo ratifica que a iniciativa faz parte de um trabalho preventivo, baseado no monitoramento constante e na preparação antecipada: “Assim como ocorre anualmente com o planejamento para o período de chuvas, a administração municipal amplia o acompanhamento das condições climáticas para antecipar possíveis impactos e garantir maior capacidade de resposta”.

A pauta de segunda-feira tratou de prevenção, monitoramento, atuação integrada entre as secretarias e definição de protocolos que poderão ser adotados ao longo dos próximos meses, conforme a evolução dos cenários climáticos. O prefeito frisa que essa foi a primeira de uma série de reuniões que serão realizadas pela prefeitura com foco no fortalecimento da prevenção, da organização dos serviços públicos e da segurança da população.