Ruas alagadas afetaram rotina - Foto Rede Social/Reprodução

Ruas alagadas afetaram rotinaFoto Rede Social/Reprodução

Publicado 02/10/2026 12:39

Bom Jesus do Itabapoana sofreu graves consequências de um forte temporal com queda de granizo e ventos de grande intensidade, que deixou um rastro de destruição no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira (1º). O fenômeno climático de rápida evolução teve início no final da tarde, atingindo também cidades vizinhas.

Em Bom Jesus, houve destelhamento de dezenas de imóveis, quedas de árvores sobre vias públicas e severos danos à rede elétrica. Inúmeras ruas ficaram alagadas, e equipes de socorro e da Defesa Civil Municipal foram acionadas para o restabelecimento da normalidade e a desobstrução de acessos essenciais.

Os prejuízos estruturais no município se espalharam por múltiplos pontos da cidade. Na parte alta do bairro Lia Márcia, a força das rajadas de vento arrancou coberturas inteiras de residências, e um trecho da Rua José Brasil Neto precisou ser totalmente interditado devido aos escombros e fios partidos.

Além da fiação rompida que interrompeu o fornecimento de energia elétrica em diversos bairros e distritos — como em Rosal, onde aconteceu um apagão generalizado —, a queda de árvores de grande porte bloqueou parcialmente estradas vicinais e vias que conectam os distritos à sede do município. O grande volume acumulado de água gerou enxurradas e inundações.

Outras cidades da região, como Natividade, também registraram curtos-circuitos na rede, pontos isolados de alagamento, quedas de galhos ao longo das rodovias estaduais e tiveram ruas, residências e estabelecimentos comerciais na região central invadidos pelas enxurradas. A situação meteorológica na região permanece sob monitoramento constante.

Inmet emite alerta

Nesta sexta-feira (2), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de perigo para tempestades válido para as próximas horas, abrangendo faixas territoriais do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. A previsão aponta para riscos contínuos de chuvas que podem atingir volumes de até 100 mm/dia, ventos intensos entre 60 e 100 km/h e novas precipitações de granizo.

A orientação oficial da Defesa Civil é para que os moradores de áreas vulneráveis redobrem a atenção, evitem se abrigar debaixo de árvores ou estacionar veículos próximos a torres de transmissão e outdoors. Em caso de iminente emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado imediatamente pelo telefone 193.

Entre as recomendações de segurança, sugere-se ainda desconectar aparelhos elétricos das tomadas durante o temporal para evitar queima por surtos de tensão. Deve-se evitar também enfrentar ruas alagadas ou enxurradas, tanto a pé quanto na condução de veículos. Em áreas vulneráveis, há riscos de desabamento e deslizamento de terra.