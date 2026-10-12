As ações de buscas ativas e itinerantes aconteceram, de forma integrada, em pontos estratégicos no centro da cidade - Foto Assistência Social/Divulgação

As ações de buscas ativas e itinerantes aconteceram, de forma integrada, em pontos estratégicos no centro da cidade Foto Assistência Social/Divulgação

Publicado 12/10/2026 19:18 | Atualizado 12/10/2026 19:19

governo de Bom Jesus do Itabapoana está focado em buscar alternativas para desenvolver uma engrenagem socioassistencial no município. A iniciativa envolve o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), responsável pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi) e pelo Serviço de Abordagem Social.

Uma investida de repercussão aconteceu de cinco a nove de outubro, nas calçadas e praças da região central, transformadas em cenário de uma força-tarefa humanitária. Foi promovida uma ação integrada de abordagem social que uniu as secretarias de Assistência Social e Habitação , de Saúde, e de Ordem Pública e Defesa Civil.

A mobilização resultou no atendimento direto de dez usuários em situação de vulnerabilidade, em um esforço para mapear demandas urgentes, estabelecer canais confiáveis de diálogo e oferecer caminhos práticos para a reconstrução de suas trajetórias.

A ação se concentrou em buscas ativas e itinerantes nos pontos estratégicos da área central, locais onde a presença do público-alvo é historicamente mais acentuada. Equipes multidisciplinares - compostas por assistentes sociais, psicólogos e profissionais de saúde - percorreram as vias públicas para identificar as necessidades de cada indivíduo.

Em vez de uma postura impositiva, o trabalho priorizou a escuta qualificada. As orientações e os encaminhamentos para serviços da rede pública foram conduzidos com respeito à autonomia, às escolhas e ao tempo de cada usuário, entendendo que o vínculo de confiança é o primeiro passo para qualquer processo de transformação.

Prioridade da gestão

Trata-se de uma prioridade da gestão municipal, cujos programas na área da saúde buscam garantir o acesso a consultas básicas, exames e, principalmente, ao atendimento psicossocial para o tratamento de dependência química e transtornos mentais, conectando os cidadãos diretamente à rede de Atenção Básica e de Saúde Mental do município.

Ao divulgar a medida, o governo explica que desenvolve programas contínuos voltados a essa parcela da população. Os levantamentos mostram que o principal gargalo social de Bom Jesus do Itabapoana é a extrema vulnerabilidade associada à falta de moradia e à escassez de oportunidades de reinserção produtiva.

O desemprego e o enfraquecimento dos vínculos familiares funcionam como portas de entrada para as ruas, enquanto a dependência química e a falta de abrigos institucionais de longa permanência dificultam a saída definitiva dessa condição. O ciclo de exclusão desafia o poder público a ir além do atendimento emergencial.