As ações de buscas ativas e itinerantes aconteceram, de forma integrada, em pontos estratégicos no centro da cidade Foto Assistência Social/Divulgação
Bom Jesus mobiliza forças para resgatar dignidade nas ruas da cidade
Ação integrada revela os desafios do acolhimento e escancara a vulnerabilidade social crônica que testa os limites das políticas públicas no município
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Temporal e granizo causam destruição na região Noroeste
Bom Jesus registra imóveis destelhados e árvores caídas; Inmet emite alerta laranja de perigo para novas tempestades na região
Polícia é mobilizada para apurar ataque a caixas de banco
Caso aconteceu durante a madrugada, em Bom Jesus do Itabapoana, em uma agência do Bradesco; mas a polícia ainda não prendeu o autor
Diagnóstico tardio de febre maculosa reacende alerta
A polêmica foi reforçada recentemente, em Bom Jesus, com a morte de uma pessoa provocada pela chamada doença do carrapato
Febre maculosa põe Norte e Noroeste do estado em alerta
Primeiro caso do ano aconteceu no início de agosto, com um óbito em São Fidélis; outro semelhante foi registrado em Bom Jesus
Fenômeno El Niño é demanda prioritária no Norte/Noroeste
Medidas preventivas visando ocorrência de eventos climáticos estão nas pautas do governo federal e de alguns municípios
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