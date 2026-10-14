Evento gratuito é realizado na Praça da Matriz, com apresentações culturais, feira de artesanato local e livraria - Foto Assessoria/Divulgação

Evento gratuito é realizado na Praça da Matriz, com apresentações culturais, feira de artesanato local e livraria Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 14/10/2026 11:51 | Atualizado 14/10/2026 12:22

Bom Jesus do Itabapoana (RJ) vive fortes momentos de literatura, arte e cultura nesta quarta-feira (14), com extensão até o dia seguinte, por meio da Feira Literária. Realizado pelo governo municipal , o evento conta com a curadoria e produção executiva da Motivos Produções e acontece na Praça da Matriz, oferecendo uma programação totalmente gratuita voltada para crianças, jovens e famílias.

O organizador, Rodrigo Lobo, destaca que a feira promove o encontro de estudantes da rede municipal, artesãos e artistas regionais com atrações de relevância nacional. Segundo ele, a Feira Bom Jesus de Literatura (FBJL) se consolida como um polo de incentivo à leitura e de valorização da identidade local.

“Muito além de um espaço voltado para a comercialização de obras, a feira se destaca pelo seu papel social e pedagógico”, realça o curador comentando que os visitantes encontram uma livraria com mais de dois mil títulos à venda por valores acessíveis, facilitando a democratização da leitura e a formação de novos leitores.

“O evento funciona como uma ponte fundamental entre a educação escolar e a vivência comunitária”, pontua. O ambiente público também dá visibilidade à economia criativa da região por meio de estandes dedicados ao artesanato local, unindo fomento cultural e desenvolvimento econômico.

Mistura de gêneros

“A meta é evidenciar o trabalho realizado nas salas de aula, aproximar os livros do cidadão e apresentar trajetórias de vida que inspirem as novas gerações a persistirem nos seus objetivos”, assinala Lobo, reforçando que a proposta é aproximar a população de múltiplas manifestações artísticas.

A estratégia é focada na mistura de música, teatro, literatura e atividades interativas. Entre os momentos mais aguardados está a participação da ex-ginasta Daniele Hypólito no quadro "Brilhantes Histórias". Ela compartilhará os desafios, as superações e os bastidores de sua vitoriosa carreira no esporte.

Lobo adianta que a conversa da atleta busca incentivar os jovens do município a enxergarem o esporte e a dedicação como caminhos de transformação e conquista pessoal. Os palcos também dão protagonismo aos alunos de diversas instituições locais.

Intervenções cênicas

Estão envolvidas as escolas municipais Anacleto José Borges, José Bonifácio e Mariquinha Batista, além de participantes do Centro Social São José, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e do Centro Educacional Santa Rita de Cássia, que apresenta a tradicional Dança da Fita.

Constam ainda da programação intervenções cênicas comandadas pela Motivos Produções, como as peças "O Casamento da Dona Baratinha" e "As Aventuras de Blue e Seus Amigos", além de saraus e brincadeiras musicais que garantem o dinamismo do evento ao longo de todo o dia.

“O projeto consolida-se como um passo essencial para fortalecer as políticas de acesso à cultura e fixar o município na rota dos grandes eventos literários regionais”, ratifica o organizador. O evento, que reúne estudantes das escolas municipais, artistas locais e atrações de destaque nacional, teve início às 8h.