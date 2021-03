Brasil

Juiz da Lava Jato libera ações de Lula para Justiça Federal de Brasília

Impasse sobre a remessa dos processos começou após o julgamento, na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que declarou a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro ao condenar Lula no caso do triplex do Guarujá

Publicado 25/03/2021 15:06 | Atualizado há 53 minutos