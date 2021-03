Segundo a SSP, o homem foi cercado e isolado quando chegou ao ponto turístico, com o rosto pintado de verde e amarelo, armado e fez os disparos Reprodução

Publicado 29/03/2021 09:55 | Atualizado 29/03/2021 10:56

Rio - Na tarde deste domingo, um Policial Militar foi morto a tiros no Farol da Barra, em Salvador, após oficiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) dispararem pelo menos dez tiros. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o BOPE manteve negociações por cerca de quatro horas, enquanto o homem estava tendo um surto psicótico e deu tiros para cima, além dos disparos efetuados em direção aos policiais. Em nota, a secretaria afirmou que Wesley Goés foi "neutralizado" e levado para o Hospital Geral do Estado. O soldado, que estava noivo, chegou a ficar intubado, mas não resistiu.

Ainda segundo a SSP, o homem foi cercado e isolado quando chegou ao ponto turístico, com o rosto pintado de verde e amarelo, armado e fez os disparos. A secretaria afirmou também que, além dos tiros, ele jogou grades, bicicletas e isopores no mar. O soldado “alternava momentos de lucidez com acessos de raiva, acompanhados de disparos”, disse a nota.

Veja o momento em que o soldado atira contra os oficiais:

ATUALIZAÇÃO: O policial com o fuzil atirou contra os agentes do BOPE que estavam no largo do Farol da Barra. O revide da polícia aconteceu por esse motivo. Vídeo mostra o momento em que ele atira contra os policiais e eles se jogam no chão. pic.twitter.com/sSd8plfJc9 — Victor Pinto (@victordojornal) March 28, 2021

De acordo com informações dada pelos familiares, Wesley nunca tinha apresentados surtos psicóticos.

Após Wesley Góes ser baleado, policiais fizeram uma mobilização na porta do hospital onde o PM estava. Veja abaixo:

