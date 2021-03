Ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ) Michel Jesus/Câmara dos Deputados

Rio - Nesta segunda-feira (29), o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), usou suas redes sociais para criticar a deputada Bia Kicis (PSL-DF), presidente da Comissão de Constituição e Justiça, após ela defender um motim de policiais militares contra as medidas impostas pelo governador da Bahia, Rui Costa (PT). Maia chamou Kicis de “desequilibrada” em suas redes. As informações foram apuradas pelo Metrópoles.

“De onde você menos espera é que não sai nada mesmo. Não se pode esperar nada de uma pessoa desequilibrada”, declarou o democrata.

Maia vem compartilhando sua revolta com o lado “bolsonarista” em várias manifestações. Segundo ele, o Brasil se tornou “um hospício”.

O incentivo foi publicado por meio das redes sociais da deputada após a morte do soldado da PM Wesley Soares Góes, que neste domingo, foi até a frente do Farol Da Barra em Salvador e disparou tiros para cima e contra colegas que corporação que tentavam rendê-lo.

Instante depois, a parlamentar apagou a publicação. Em resposta, ela afirmou não ter nenhum estímulo a um motim. "Que ideia! As redes ficaram emocionadas com a morte do soldado. Mas refletindo melhor prefiro aguardar os rumos da investigação”, ressaltou.