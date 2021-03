Governador João Doria Divulgação/Governo do Estado de São Paulo

Rio - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), respondeu publicação do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) na tarde desta segunda-feira, e em tom irônico disse que iria vaciná-lo.

O filho do presidente havia criticado o tucano, se referindo a ele como “Ditadória”. A alcunha é usada por bolsonaristas para criticar as medidas restritivas tomadas pelo líder do executivo paulista no combate a pandemia do novo coronavírus.

“Vou te vacinar também”, disse Doria. Confira os tuítes:

Em respostas a outros usuários que comentaram a publicação do filho de Bolsonaro, João Doria usou o espaço para dizer que iria vaciná-los.

Até o último domingo (28), o estado de São Paulo já havia aplicado a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em 5,5 milhões de pessoas. O número representa 9,10% da população.