Leito Hospital Pixbay

Por iG

Publicado 31/03/2021 18:39

Rio Branco - Nesta quarta-feira (31), funcionários do Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, no Acre, afirmaram que estão acontecendo furtos de baterias do gerador que fornece energia para a unidade de saúde. Tal crime pode prejudicar pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).



Em situações de falta de energia, são os geradores que garantem aos pacientes entubados o funcionamento da respiração artificial. Segundo a direção do hospital, cerca de seis baterias de quatro grupos de geradores foram roubadas. Um boletim de ocorrência já foi executado. Ainda de acordo com a unidade de saúde, se a Energisa parar de fornecer energia para o hospital, pacientes correm seríssimo risco de vida.

Publicidade

O Hospital Santa Juliana divulgou que está atrás de novas baterias para evitar agravamentos com os pacientes e equipamentos. Unidade tem cerca de 42 leitos de UTI, 20 são para pacientes da Covid-19, 10 são para as demais doenças e 12 para pacientes neonatais.