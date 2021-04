Arthur Lira (Progressistas-AL), presidente da Câmara dos Deputados Luis Macedo/Agência Câmara

Publicado 31/03/2021 20:59 | Atualizado 31/03/2021 21:00

São Paulo - Parlamentares se revoltaram após o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) acelerar a votação do projeto que permite a compra de vacinas pela iniciativa privada sem que doem doses ao SUS. As informações são da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo.

De autoria do deputado Hildo Rocha (MDB-MA), os artigos do PL que mais causaram polêmica são: o que prevê que as empresas diminuam o valor gasto do imposto de renda; a permissão de compra de imunizantes via importadoras, o que pode elevar o preço dos imunizantes; e a permissão de que a iniciativa privada compre vacinas que não foram aprovadas pela Anvisa.

Segundo a jornalista, Lira passou a defender o novo projeto depois de se encontrar com empresários como Luciano Hang, da Havan, e Carlos Wizard, do Grupo Sforza.