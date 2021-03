Presidente da frente, Israel Batista e outros deputados participarão do encontro com Darci de Matos Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 24/03/2021 05:50

Integrantes da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público (Servir Brasil) se reúnem hoje, às 13h, com o relator da reforma administrativa (PEC 32) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, deputado Darci de Matos (PSD-SC). Os parlamentares vão apresentar a Matos pontos que consideram inconstitucionais e que devem ser retirados do texto. O documento será finalizado nesta manhã.

O encontro contará com os deputados da mesa diretora da frente, entre eles, Professor Israel Batista (PV-DF) — presidente da Servir —, Marcelo Freixo (Psol-RJ), Subtenente Gonzaga (PDT/MG) e Fábio Trad (PSD/MS).

"Vamos levar ao relator os pontos que consideramos inconstitucionais para que sejam retirados do texto, já que a CCJ analisa a constitucionalidade", afirmou Israel Batista à coluna.

Matos já pretende entregar logo seu relatório à comissão, com possibilidade de votação pelo colegiado na próxima semana. A PEC reformula as regras do serviço público, extingue o regime jurídico único e a estabilidade de futuros servidores.

LANÇAMENTO DE LIVRO: RUMO AO ESTADO NECESSÁRIO

Servidores do país promovem hoje o Dia Nacional em Defesa do Serviço Público. A mobilização reforça o movimento nacional organizado pelas centrais sindicais contra as medidas adotadas pelo governo e em prol da vacinação em massa e do auxílio emergencial.

O Fórum das Carreiras de Estado (Fonacate) realizará, em parceria com a Servir Brasil e o Movimento Basta, uma live das 14h às 17h para discutir pautas do governo federal, entre elas, a reforma administrativa.

No evento virtual, será lançado o livro ‘Rumo ao Estado Necessário: críticas à proposta de governo para a reforma administrativa e alternativas para um Brasil republicano, democrático e desenvolvido’, que reúne toda a série Cadernos da Reforma Administrativa.

