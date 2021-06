Anúncio de emprego exige que candidato tenha sido imunizado com dose da Pfizer - REUTERS/Dado Ruvic/Direitos reservados

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 16:01

São Paulo - Um anúncio de emprego vem causando estranheza por um pedido peculiar. Em uma vaga para governanta, publicada no site Trabalha Brasil, a candidata ao posto deve ter sido imunizada contra a Covid-19 com uma dose da Pfizer, exige a contratante. As informações são da Revista Crescer.

Segundo o anúncio, entre os requisitos para ocupar a vaga de governanta está "experiência confirmada como babá e/ou governanta; (Ser) cuidadosa; Ser organizada, ter disciplina, boa bagagem cultural, e ter sido vacinada contra a covid-19 com o imunizante da Pfizer".

A vaga não possuí o contato do anunciante. Já o site Trabalha Brasil informou que "o anúncio das vagas é feito pelas empresas. Vamos verificar essa situação. Frisamos que nossa equipe acompanha e que em casos como esse, orientamos os anunciantes e efetuamos a correção no site".

O anúncio vai de encontro com outras situações em que pessoas peregrinam por postos de saúde escolhendo qual imunizante desejam tomar . A atitude, impulsionada por notícias falsas, foi apelidada por internautas de sommelier de vacina, um trocadilho com especialistas que indicam quais são os melhores vinhos.

Já profissionais da área da saúde alertam para o fato de que tal atitude pode atrasar ainda mais a vacinação no país.

Atualmente, Brasil tem aplicado os imunizantes da Pfizer, CoronaVac e AstraZeneca.