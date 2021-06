Brasil

Famílias buscam superar dificuldades para crianças aprenderem na pandemia

Crianças entre seis e dez anos que vivem em áreas rurais das regiões Norte e Nordeste do País foram as mais atingidas pela exclusão escolar no Brasil durante a pandemia em 2020, segundo o último relatório da Unicef em parceria com o Cenpec

Publicado 28/06/2021 13:09 | Atualizado há 1 hora