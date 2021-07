Enem 2021 tem menor número de inscritos desde 2007 - Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 15/07/2021 15:56 | Atualizado 15/07/2021 15:58

São Paulo - O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou, nesta quinta-feira (15), que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021 teve 4.004.764 pessoas inscritas, menor número desde 2007, quando 3,57 milhões de participantes se inscreveram. A quantidade de inscritos também é a menor desde que o formato atual da prova foi implementado, em 2009.

O número final de candidatos habilitados a realizarem o Enem pode cair ainda mais, já que o tempo de pagamento da taxa de inscrição (R$ 85) ainda não acabou, e pode ser feito até a próxima segunda (19). Sem essa etapa, a inscrição não é finalizada.

Em relação a 2020, a quantidade de inscritos é 34% menor. No ano passado, o exame contou com a inscrição de 6,1 milhões de pessoas, sendo que, dessas, 5,8 milhões realizaram a prova.



Diferentemente do último ano, o Enem 2021 terá as versões impressa e digital aplicadas nos mesmos dias (21 e 28 de novembro) e terão perguntas iguais. A opção digital será exclusiva para quem já concluiu o Ensino Médio ou está finalizando neste ano.



Segundo o levantamento, 3.903.664 deverão fazer a versão impressa e 101.100 a digital.