Suspeito pelo ataque ao jornalista Gabriel Luiz tem prisão convertida em preventiva

Gabriel Luiz deu os primeiros passos neste sábado, 16, após ser atacado por dez facadasReprodução

Publicado 17/04/2022 15:02

Brasília - A Justiça do Distrito Federal decidiu, neste domingo, 17, converter em preventiva a prisão de José Felipe Leite Tunholi, de 19 anos, um dos suspeitos pelo ataque ao repórter da TV Globo Gabriel Luiz, 29, esfaqueado na noite de quinta-feira . O jornalista reage bem ao tratamento. O pai, Wilton Luiz Araújo, afirmou que a família está confinante na recuperação.

De acordo com o pai do jornalista, em entrevista ao jornal "O Globo", o jovem deu os primeiros passos neste sábado com a ajuda de uma fisioterapeuta. "Gabriel continua reagindo bem. Dormiu melhor nesta noite, menos agitado. Fez alguns exames. (A equipe médica) está vendo a possibilidade de liberar uma dieta líquida e continuar o tratamento. Estamos confiantes", disse ele. No entanto, ele afirmou que ainda não há previsão de alta.

Com a prisão preventiva de José Felipe, não há prazo para que o suspeito deixe a prisão e, por isso, deve aguardar o julgamento isolado. Ele foi preso em flagrante na sexta-feira, 15 . Horas antes, os agentes já haviam localizado um adolescente que também estaria envolvido no crime. Uma faca utilizada na ação foi apreendida.

O outro suspeito, 17, teria aplicado um mata-leão e acabou sendo atingido por facada na perna, por isso procurou atendimento médico. Segundo policiais, ele foi encontrado em uma praça e acabou confessando a participação no crime em depoimento.

Já José Felipe planejava fugir para Paracatu, em Minas Gerais, e levava € 550, equivalente a mais de R$ 2,7 mil. Os suspeitos afirmaram que não conheciam Gabriel e só teriam descoberto quem era a vítima depois da repercussão do caso.

Ataque

O jornalista foi atacado em um estacionamento, próximo ao local onde mora, no Distrito Federal, com dez facadas. Ele foi socorrido por vizinhos e levado ao Hospital de Base do DF e, na sexta, foi transferido para uma unidade particular, no Lago Sul.

A vítima passou por diversas cirurgias e, segundo parentes, foi direcionada a uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Ele foi atingido no pescoço, abdômen, tórax e perna. O repórter foi socorrido por vizinhos e estava consciente no momento da chegada ao Hospital de Base.

Câmeras de segurança do estacionamento flagraram o momento que Gabriel passa pelo local e dois suspeitos aparecem. Logo depois, ele é atacado. A dupla não levou o celular do jornalista, que foi localizado e encaminhado à perícia.

Repórter da TV Globo

Gabriel se formou em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Em 2014, ele entrou na Globo como estagiário. Três anos depois foi contratado como repórter do G1 do Distrito Federal, onde ficou por dois anos, e depois ocupou a vaga de editor do jornal do DF1.



O jornalista é conhecido por produzir reportagens investigativas, que checam irregularidades em vários setores do poder.