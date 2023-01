Anderson Torres foi ministro da Justiça de Jair Bolsonaro entre março de 2021 e dezembro de 2022 - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 15/01/2023 10:21 | Atualizado 15/01/2023 11:56

A chamada foi mediada pelo desembargador Airton Vieira, magistrado integrante do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O procedimento é padrão para averiguar se havia alguma irregularidade na prisão.

voo do ex-ministro aterrissou no Aeroporto de Brasília às 7h20. Ele saiu dos Estados Unidos, onde passava as férias, às 23h30 de sexta, 13. Imagens do momento de embarque mostram que Alexandre foi escoltado pela polícia americana. Segundo informações, ele foi vaiado por brasileiros que estavam no avião.

Prisão





Para Moraes, "os comportamentos" de Torres "são gravíssimos e podem colocar em risco, inclusive, a vida" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de congressistas e de ministros do Supremo. Segundo o magistrado, "absolutamente nada justifica a omissão e conivência" das autoridades públicas.



O ex-ministro de Bolsonaro foi demitido da Secretaria de Segurança Pública do DF por ordem do governador, agora afastado, Ibaneis Rocha (MDB) no mesmo dia em que os extremistas invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF.



*Com informações do Ig