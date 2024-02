Jair Bolsonaro exibe bandeira de Israel em ato na Avenida Paulista - NELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 25/02/2024 14:09 | Atualizado 25/02/2024 18:13

São Paulo - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) subiu ao trio na manifestação na Avenida Paulista neste domingo (25) exibindo a bandeira de Israel. O ato foi convocado por Bolsonaro e ocupou cerca de 6 quarteirões da via. Entre os manifestantes, também era possível identificar bandeiras do país do Oriente Médio. A manifestação é uma espécie de reação à investigação da Polícia Federal sobre uma possível tentativa de golpe após as eleições de 2022.