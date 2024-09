Ex-ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 07/09/2024 07:51

O ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida, que foi exonerado nesta sexta-feira, 6, após virem à tona denúncias de assédio sexual, disse que pediu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que o demitisse. Almeida afirmou ainda que o afastamento do governo será importante para provar a inocência dele perante as acusações.

"Em conversa com o presidente Lula, pedi para que ele me demitisse a fim de conceder liberdade e isenção às apurações, que deverão ser realizadas com o rigor necessário e que possam respaldar e acolher toda e qualquer vítima de violência. Será uma oportunidade para que eu prove a minha inocência e me reconstrua", disse Almeida.

Na primeira declaração depois de deixar a Esplanada, o ex-ministro fez um balanço do período que esteve no governo. Ele disse que, ao longo de um ano e oito meses, reconstruiu "a política de direitos humanos no Brasil". "Acumulamos vitórias e conquistas durante essa jornada que jamais serão apagadas", declarou.

Sem citar nomes, Almeida voltou a endossar que é alvo de um complô de inimigos políticos que o derrubaram do cargo. "A luta histórica do povo brasileiro e sua libertação são maiores que as aspirações e necessidades individuais", afirmou o ex-ministro.

Lula decidiu demitir Silvio Almeida ao entender que a permanência do ministro no governo era insustentável. A exoneração ocorreu um dia depois da ONG Me Too afirmar, em nota, que ele foi denunciado por assédio sexual por pessoas ligadas ao governo federal . A organização omitiu o nome das denunciantes sob o argumento de que era preciso protegê-las, mas assegurou ter o consentimento das vítimas para expor o assunto.

Uma das mulheres que supostamente sofreram abusos cometidos por Almeida seria a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. Em nota publicada após a exoneração do ex-ministro, Anielle criticou tentativas de "pressionar vítimas a falar em momentos de dor e vulnerabilidade". Ela também disse que vai colaborar com investigações quando for acionada.

Silvio Almeida afirmou que vai apoiar a realização de "criteriosas investigações" sobre as denúncias em que é alvo. Ele voltou a cobrar provas dos supostos assédios para poder se defender das acusações.

"Em razão da minha luta e dos compromissos que permeiam minha trajetória, declaro que incentivarei indistintamente a realização de criteriosas investigações. Os esforços empreendidos para que tenhamos um país mais justo e igualitário são frutos de lutas coletivas e não podem sucumbir a desejos individuais. Sou o maior interessado em provar a minha inocência e que os fatos sejam postos para que eu possa me defender dentro do processo legal", afirmou.