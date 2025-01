Prefeitura da cidade anunciou decreto de calamidade pública após chuvas - Divulgação / CBMMG

Publicado 13/01/2025 11:01

Os níveis das águas na cidade de Peruíbe recuaram cerca de 70%, segundo informações divulgadas na manhã de hoje (13) pela Defesa Civil do estado de São Paulo. Com isso, diminuiu de 463 para 251 o total de desabrigados na cidade.



Dos três abrigos humanitários montados, um deles foi desativado no domingo (12). A remoção das pessoas de áreas de risco começou na última quarta-feira (8) por conta das inundações. Mais famílias foram afetadas pelo mau tempo, mas preferiram não ir para abrigos. Para essas, o município distribuiu cestas básicas.



Resgate

Até o momento, cerca de 100 animais foram resgatados, incluindo um cavalo encontrado sobre o telhado de uma residência no bairro Nova Peruíbe. Além desses, mais 100 animais foram assistidos diretamente nas casas, com água e ração.



Com o escoamento da água, funcionários da concessionária de energia local fazem reparos e as equipes de limpeza urbana trabalham nas ruas.



Na quinta-feira (9), a prefeitura decretou situação de emergência, com homologação pelo governo de São Paulo. Entre os bairros mais afetados em Peruíbe estão Caraminguava, Ribamar, Caraguava e Jardim das Flores.