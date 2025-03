Ferrari foi apreendida na operação contra quadrilha de roubo de cargas - Divulgação/PF

Publicado 24/03/2025 09:48 | Atualizado 24/03/2025 09:49

A Polícia Federal (PF) e o Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (GAECO) deflagraram, na manhã desta segunda-feira (24), uma operação para encerrar as atividades de uma organização criminosa voltada a roubos de cargas e caminhões, desmanche, receptação e lavagem de dinheiro, baseada no estado de São Paulo, com atuação em diversos estados do país. Até o momento, 16 pessoas foram presas.

Estão sendo cumpridos 17 mandados de prisão temporária e 24 de busca e apreensão em São Paulo, no Paraná, em Rondônia e no Rio Grande do Sul. As ordens foram expedidas pela 1ª Vara Judicial Criminal da Comarca de Cajamar, SP. Além das prisões, também foi decretado pela Justiça o bloqueio de bens e valores, totalizando R$ 70 milhões.

Segundo a PF, em de julho 2023, após um roubo de carga e caminhão, os federais começaram a investigar e seguir os passos da quadrilha.

Após diligências, "foi identificada uma organização criminosa voltada a roubo de cargas e caminhões, desmanche e receptação, cujos líderes passaram a usufruir de um elevado estilo de vida com aquisição de carros de luxo, lanchas, motos aquáticas e imóveis de alto padrão, além da presença em camarotes vips de shows e eventos".

A investigação também apontou a existência de três núcleos especializados em roubo, desmanche e receptação. "Por meio de empresas de peças e manutenção de veículos, a organização dedicou-se à receptação e comercialização de caminhões, peças e motores roubados, inclusive especificando o tipo e modelo de veículo que desejavam subtrair", diz a PF em nota.

Ainda de acordo com a corporação, mais de 50 roubos de caminhões foram realizados pela quadrilha entre 2021 e 2024.

Os responsáveis pelos roubos e dois receptadores, contra os quais já havia provas suficientes, foram presos durante as Operações Aboiz (2023) e Cacaria (2024).

A ação desta segunda-feira também conta com o apoio da Polícia Militar Rodoviária do estado de São Paulo.