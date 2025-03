Fenômeno ocorrido em Peruíbe preocupou os moradores da região - X (antigo Twitter)/Reprodução

Fenômeno ocorrido em Peruíbe preocupou os moradores da regiãoX (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 24/03/2025 11:17

São Paulo - Um "buraco" no céu registrado nos últimos dias em Peruíbe, no litoral paulista, chamou a atenção de moradores. As imagens registradas em redes sociais mostram as nuvens e no meio o retrato de um 'buraco' circular. Existem riscos? Veja a seguir o que diz especialista.

Algumas publicações, inclusive, levantaram a possibilidade de se tratar de algum óvni. Conforme especialistas em meteorologia, não se trata de um fenômeno climático, mas de um efeito na atmosfera.

O que é o 'buraco' no céu?

De acordo com Maria Clara Sassaki, especialista em meteorologia e porta-voz da TempoOK, o buraco é provocado pela formação de nuvens tipo Cirrocumulus ou as Altocumulus. Elas surgem quando há uma camada de água que está em um ponto de super resfriamento

O que pode provocar a formação desse efeito no céu?

Se houver alguma perturbação na atmosfera, as moléculas de água que estão super resfriadas congelam, puxando outras moléculas do lado. Esse gelo cai da nuvem e fica só o buraco.

"Acontece, por exemplo, quando você esquece uma garrafa de água no congelador, aí você lembra e corre para tirar. Quando você abre, a água ainda está líquida e você sente aquele alívio, mas quando você tira a garrafa e o líquido se mexe, tudo o que estava dentro congela de repente", exemplifica Maria Clara.

Ainda de acordo com a especialista, essa perturbação pode ser causada pela passagem de um avião, por exemplo. "Ou uma diferença na temperatura entre massas. Qualquer coisa que altere o ar, pode causar esse congelamento", pontua ela.

Há riscos?

Não. É só o efeito visual mesmo. "Essas nuvens que estão nessa condição não são nuvens de tempestades", acrescenta Maria Clara